Niger: attacco armato, governo estende stato di emergenza a tutta la regione di Tillaberi (2)

- In questo contesto sono iniziate le operazioni di inseguimento dei responsabili dell'attacco, con forze nigerine e francesi che da ieri sono impegnate a perquisire l'area, mentre la Procura antiterrorismo francese ha aperto un'inchiesta per "omicidio in relazione ad attività terroristica". Nel 2017, un attentato in quest'area prese di mira un commando di forze statunitensi, uccidendo quattro militari Usa impegnati sul territorio. La Francia ha circa 5.100 soldati dispiegati nella regione del Sahel, che si estende dalla Mauritania al Mali, Burkina Faso, Niger e Ciad, per sostenere le forze locali che combattono i jihadisti. Nel denunciare un "attacco mortale" che ha colpito "vilmente un gruppo di operatori umanitari, il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che "tutti i mezzi" saranno messi in atto per "chiarire" le circostanze dell'accaduto. In un messaggio pubblicato su Twitter in cui esprime le condoglianze al popolo nigerino per l'accaduto, Macron ha aggiunto: "Paghiamo molto per la nostra determinazione a combattere i gruppi terroristici armati". Macron ha ricordato i molti compatrioti ed i cittadini nigerini uccisi nel Niger mentre erano impegnati "nella più altruistica delle missioni", ovvero per aiutare le persone in difficoltà. "Ho deciso di rafforzare le misure di sicurezza per i nostri cittadini nella regione", ha affermato Macron rimarcando l'obiettivo di "sradicare i gruppi terroristici" anche con il sostegno dei partner internazionali. (segue) (Res)