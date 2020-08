Niger: attacco armato, governo estende stato di emergenza a tutta la regione di Tillaberi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco ha ricevuto condanne a livello internazionale. In un comunicato congiunto, l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ed i commissari per la Gestione delle crisi e per le Partnership internazionali, rispettivamente Janez Lenarcic e Jutta Urpilainen, hanno sostenuto che gli attacchi avvenuti di recente in Niger, Burkina Faso e Camerun ci ricordano che il terrorismo "non risparmia nessuno". Questi attacchi, si legge, “a volte hanno preso di mira popolazioni civili e talvolta operatori umanitari. Questi brutali attacchi ci ricordano che il terrorismo non risparmia nessuno. Né le popolazioni civili nelle regioni in cui i bisogni umanitari continuano ad aumentare, soprattutto a causa della pandemia di coronavirus. Né lo sono gli operatori umanitari che pagano con la vita per la loro disponibilità ad aiutare gli altri”. L'Unione europea, si legge nella dichiarazione congiunta, “non smetterà mai di condannare questi attacchi codardi e barbari. Niente ci farà rinunciare al nostro desiderio di aiutare il Sahel ad affrontare le varie sfide che la regione deve affrontare. L'Unione europea resta determinata a proseguire i suoi sforzi, insieme ai suoi partner saheliani, per ripristinare la sicurezza e i servizi statali, l'azione umanitaria e lo sviluppo, in particolare nel quadro della Coalizione per il Sahel. Infine, l'Unione europea ricorda che il diritto internazionale umanitario deve essere rispettato sempre, ovunque e da tutti”. (Res)