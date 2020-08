Infrastrutture: Bulgaria, autostrada verso la Serbia sarà pronta a settembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicedirettore della polizia di Sofia, Toni Todorov, ha spiegato in conferenza stampa che la decisione di rimuovere le tende è stata presa per evitare un aumento delle tensioni a causa del malcontento della cittadinanza per il blocco del traffico. Nell'ultima settimana la polizia di Sofia ha ricevuto centinaia di denunce contro i tre principali blocchi stradali attuati dai manifestanti. Il ministero dell'Interno, ha detto Todorov, rispetta e garantisce il diritto costituzionale dei cittadini a protestare pacificamente in difesa dei propri diritti. "Questo però non può essere fatto a scapito di una grave violazione dei diritti del resto della popolazione", ha aggiunto. Uno degli organizzatori delle proteste, Nikolaj Hadjigenov, ha dichiarato all'emittente "Btv" che i blocchi stradali "torneranno e saranno allestiti in ancora più località" in tutto il territorio nazionale. "Ci aspettiamo che la gente diventi finalmente furiosa. Nel 30mo giorno di protesta la corruzione ha deciso di prendere in mano le cose perché, ovviamente, le sbarriamo il cammino", ha detto venerdì 7 agosto Hadjigenov. (segue) (Seb)