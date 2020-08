Infrastrutture: Bulgaria, autostrada verso la Serbia sarà pronta a settembre (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bulgaria, Rumen Radev, ha dichiarato ieri che i cittadini bulgari "hanno il diritto di conoscere la reale situazione del paese" e cercare un'alternativa all'attuale stagnazione politica. Per questo motivo, ha spiegato Radev, il Consiglio strategico nazionale sta elaborando un documento in tre fasi che comprende l'analisi dello stato generale del paese, l'individuazione delle cause della situazione attuale ed infine la formulazione di proposte strategiche per il futuro. Il documento viene elaborato mentre proseguono le proteste avviate il 9 luglio contro il governo in carica. Il premier della Bulgaria, Bojko Borisov, si è detto il 5 agosto "pronto alle dimissioni" se questo fosse richiesto al fine di mantenere salda la coalizione di governo. Borisov è intervenuto al congresso nazionale del suo partito d'appartenenza, il Gerb, precisando che l'opzione sarà discussa con i leader dei due partiti che formano l'alleanza di governo. Il premier si è poi espresso contro l'ipotesi di elezioni anticipate. Le dimissioni di Borisov sono state richieste dai manifestanti che da quasi un mese protestano nelle strade della capitale Sofia e accusano Borisov di corruzione e legami con la criminalità organizzata. Il premier è al potere dal 2009 e il suo terzo mandato dovrebbe concludersi il prossimo marzo. (segue) (Seb)