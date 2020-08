Speciale scuola: Regione Lazio, emanate linee guida su riapertura in sicurezza asili nido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio ha approvato le linee guida anti-Covid-19 per i servizi educativi per l’infanzia (fascia 0-3 anni): gli asili nido potranno riaprire dal primo settembre. "Lo scopo del provvedimento è permettere di organizzare gli ambienti al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio fra i bambini nonché fra di loro e il personale, educativo e non. La durata è fissata fino alla durata dello stato di emergenza, salvo ulteriori proroghe e salvo l’attività di monitoraggio trimestrale legata all'andamento della curva epidemiologica". A darne notizia è l’assessore alle Politiche sociali, welfare ed enti locali, Alessandra Troncarelli. "I più piccoli – spiega l’assessore Troncarelli - hanno sofferto in maniera ancora più pesante le conseguenze del lockdown. La Regione Lazio nelle ultime settimane ha lavorato con un obiettivo chiaro: ripartire proprio da loro. Lo abbiamo fatto già in piena emergenza, con uno stanziamento straordinario di 14 milioni di euro in favore dei nidi per sostenere i costi di gestione e rimodulare i servizi sospesi, in vista della riapertura. Sarà fondamentale la collaborazione dei genitori, del personale, dei pediatri e dei medici di famiglia oltre che delle Asl e dei Comuni al fine di prevenire e contenere una possibile recrudescenza del virus". (Com)