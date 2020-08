Speciale energia: profitti della società ceca Cez a +9 per cento in primo semestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica ceca Cez ha registrato nel primo semestre del 2020 profitti per 14,7 miliardi di corone (550 milioni di euro), ovvero il 9 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Secondo quanto riferito all'agenzia di stampa "Ctk" dal portavoce di Cez, Ladislav Kriz, il margine operativo lordo del periodo in esame è cresciuto dell'11 per cento fino a 38,7 miliardi (1,4 miliardi di euro). La società dichiara che la pandemia di coronavirus ha avuto un impatto limitato, ragione per la quale ha aumentato la previsione relativa ai profitti di quest'anno a 21-23 miliardi di corone (774-847 milioni di euro), rispetto alla prognosi iniziale di 19-22 (700-810 milioni di euro). Il consumo di elettricità in Repubblica Ceca nel primo semestre del 2020 è diminuito del 5 per cento. Per la precisione quello da parte delle grandi imprese è calato del 9,7 per cento, mentre il consumo domestico è cresciuto del 4,2. La riduzione più significativa è stata quella del secondo trimestre (-10,7 per cento). (Vap)