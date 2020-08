Speciale energia: Corte dei Conti promuove ecomobilità per i dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte dei conti è la prima istituzione pubblica a promuovere l'efficientamento energetico e il sostegno delle politiche ambientali con iniziative ispirate alle migliori prassi della green economy coniugate al welfare aziendale. Lo rende noto l'Istituto, che ha fatto installare e attivare nella sede centrale di Roma (edificio Baiamonti) un distributore di energia da parte di Enel X Mobility, riservato ai dipendenti, per la ricarica dei veicoli elettrici o ibridi utilizzati per recarsi al lavoro. L'utilizzo dell'erogatore - si legge in una nota - avviene tramite tessere numerate individuali e i consumi saranno contabilizzati ogni due mesi. Tutti i costi restano a carico dei singoli ma le tariffe di erogazione sono particolarmente convenienti rispetto a quelle di mercato. In epoca di massima attenzione alla diffusione del contagio da Covid-19 e di conseguente drastica riduzione dell'uso dei mezzi pubblici di trasporto o dei veicoli in sharing, la scelta operata dalla Corte dei conti sembra quella che meglio concilia il ritorno al lavoro dei propri dipendenti in massima sicurezza ma anche nel rispetto dell'ambiente. (Com)