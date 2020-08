Governo: Brunetta e Conte, grande preoccupazione per come verranno spese le risorse Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È consapevole, presidente del Consiglio, che la sua richiesta di indicazione di progetti ai ministeri si risolverà, come teme il presidente della Repubblica, in un grande assalto alla diligenza, senza criterio alcuno e senza alcuna strategia alla base? Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un editoriale pubblicato oggi sul “Riformista”. “Una enorme sfilza di mance e favori diffusi a pioggia, fatti solo per avere più consenso: e se è vero che i 100 miliardi di extra deficit sono stati usati tutti in spesa corrente, c'è da preoccuparsi pensando a come potrebbero essere allocati i quasi 300 miliardi di risorse europee destinate all'Italia per i prossimi anni", ha aggiunto. "Lei è consapevole che il prossimo autunno, oltre che portare le prossime elezioni regionali e il referendum costituzionale, con i suoi vincitori e vinti, ci regalerà la tragicità sociale di un nuovo milione di posti di lavoro perduti, oltre ai 600 mila già andati in fumo, con milioni di cittadini a casa, in cassa integrazione, con le imprese che non possono ristrutturarsi per effetto delle norme di proroga contenute nel decreto Agosto?", ha aggiunto. (Rin)