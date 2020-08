Coronavirus: Oms, vaccino russo sarà sottoposto a procedure di revisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino russo deve essere riesaminato per ottenere una prequalificazione. È quanto affermato dal portavoce dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tarik Jasarevic, nel corso di una conferenza stampa. Jasarevic ha detto che l'organizzazione è in contatto con le autorità russe e con quelle di altri paesi per analizzare i progressi delle diverse ricerche sui vaccini. L’Oms ha accolto con cautela la notizia sul fatto che la Russia ha registrato il primo vaccino al mondo contro il Covid-19, rilevando che, come per tutti gli studi in merito, questo farmaco sarà soggetto alle procedure di prequalifica e revisione stabilite dall’agenzia. "Accelerare il progresso non dovrebbe significare compromettere la sicurezza", ha detto il portavoce dell'Oms. Jasarevic ha sottolineato che l'organizzazione è incoraggiata "dalla velocità con cui vengono sviluppati i vaccini" e spera che alcuni di essi "si dimostrino sicuri ed efficienti". (Geb)