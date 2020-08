Messico: terzo paese al mondo per vittime da coronavirus, oltre 53 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico ha superato quota 53 mila morti riconducibili alla Covid-19, attestandosi come il terzo paese al mondo per numero di vittime, dopo Stati Uniti e Brasile. Secondo i dati forniti lunedì dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si sono registrati 5.558 nuovi casi di contagio e 705 decessi, per un totale di 53.003 vittime e 485.836 persone infette. Rimangono allo studio 2.415 casi sospetti. Il direttore generale del dipartimento di epidemiologia del ministero, José Luis Alomia, ha però assicurato che nelle ultime settimane il ritmo di crescita dei contagi ha subito un rallentamento, segnalando che il numero di test che hanno dato esito positivo è stato inferiore al 50 per cento. Dei 485.836 casi accumulati solo l'8 per cento si mantiene ancora attivo, mentre sono 327.993 le persone che sono guarite dalla malattia. La situazione più grave, 3.749 casi attivi, si registra nella capitale Città del Messico, il cui sindaco Claudia Sheinbaum si trova in isolamento dopo aver accertato alcuni casi positivi nel suo entourage. (segue) (Mec)