Raggi: Peciola (civica), non sarà mai la nostra sindaca

- La Raggi si ricandida "e con la mente resto al presente". Lo scrive in una nota il consigliere Capitolino Gianluca Peciola di Liberare Roma. "Non penso tanto ai terribili quattro anni e mezzo di nulla, all'assenza di politiche culturali degne della Capitale, alla mancanza di idee sulla visione di Roma e al degrado in cui versa la città. Resto fermo alla tragedia più grave che Roma abbia passato dalla guerra a oggi, la pandemia. La sua amministrazione di fronte alla crisi alimentare e al crollo dell'ecomomia delle persone e delle famiglie non c'è stata - scrive Peciola-, ha lasciato soli i romani. Di lei non ricordiamo il suo ruolo di supporto morale e materiale (bando bonus pasti disastroso e aiuti gestiti prevalentemente da Municipi virtuosi, dal volontariato e dai movimenti sociali), né la presenza sui temi sanitari e sociali (macchina amministrativa in tilt e assenza di interventi anche minimi di fronte ai focolai in città), né abbiamo memoria di sostegno all'economia reale (come dimenticare il 'Mercato sociale', dove lavori gratis per avere quello che è in tuo diritto nella crisi, il cibo?). Di lei ricorderemo, mentre Roma si avviava al collasso sociale ed economico, le gite di plauso ai droni che rincorrevano runners e la app che in sole cinque mosse sgomberava 'untori'. La voglio ricordare così, fuggitiva durante l'assedio che Roma ha subìto. Basta questo per dire che non sarà mai la nostra Sindaca". (Com)