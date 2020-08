Usa: spesi 250 miliardi di dollari in sussidi extra di disoccupazione tra aprile e luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti ha speso quasi 250 miliardi di dollari in sussidi extra di disoccupazione da 600 dollari a settimana tra l’inizio di aprile e la fine di luglio, nel pieno dell’emergenza coronavirus. Lo indicano i dati del dipartimento del Lavoro pubblicati oggi dal “Wall Street Journal”. In base a un maxi-pacchetto di aiuti approvato dal Congresso e firmato dal presidente Donald Trump a marzo, i sussidi sono andati a cittadini che hanno perso permanentemente il loro impiego, che sono stati congedati senza stipendio o le cui orario di lavoro è stato tagliato. Gli aiuti sono scaduti lo scorso 31 luglio senza che Repubblicani e Democratici riuscissero a trovare un accordo per la loro estensione. Sabato 8 agosto, tuttavia, Trump ha firmato un ordine esecutivo che sostituisce i sussidi con pagamenti da 400 dollari a settimana, cui gli Stati dovranno contribuire per il 25 per cento. La mossa è stata tuttavia contestata dai leader Democratici, secondo cui sarebbe incostituzionale. Diversi osservatori hanno infatti sottolineato come le spese federali debbano sempre passare per l’approvazione del Congresso. (segue) (Nys)