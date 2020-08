Usa: spesi 250 miliardi di dollari in sussidi extra di disoccupazione tra aprile e luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi sussidi extra da 600 dollari a settimana sono stati destinati ai disoccupati nella prima settimana di aprile. La spesa più ingente è stata sostenuta nella settimana terminata il 26 luglio, con un esborso di 18,6 miliardi di dollari andati a 31 milioni di cittadini. Lo Stato nel quale sono confluiti più sussidi extra (38,4 miliardi di dollari) è la California, mentre all’altro capo della classifica si è posizionato il Dakota del Sud con 177,1 milioni di dollari. La somma più ingente di sussidi extra per forza lavoro è spettata invece al Michigan, che ha ricevuto 2,9 milioni di dollari per mille lavoratori, seguito da New York e Pennsylvania. A livello nazionale, sono stati spesi 1,5 milioni di dollari in sussidi extra ogni mille lavoratori. (Nys)