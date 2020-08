Abruzzo: siglato contratto di rete per turismo tra due Dmc del chietino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato sottoscritto, questa mattina a Pescara, nella sede dell'assessorato al Turismo, il contratto di rete tra la Dmc Costa dei Trabocchi e quella del Sangro Aventino che costituisce la destinazione turistica di eccellenza dalla Costa dei Trabocchi al Parco nazionale della Majella. Un accordo strategico - si legge in una nota - che unisce un territorio turisticamente strategico dove insistono bellezze naturali uniche come il versante orientale della Majella, la Costa dei Trabocchi, eccellenze territoriali ed un tessuto imprenditoriale importante. Si tratta di una intesa in linea con gli indirizzi di programmazione del settore Turismo che auspicava l'accorpamento delle Destination Management Company (DMC). In sostanza, realizza una contiguità del territorio che abbraccia due grandi brand turistici e permette di ottimizzare e rafforzare la governance turistica in sinergia con la PMC-Polo del turismo. L'obiettivo strategico comune alle due Dmc è quello di sviluppare il sistema dell'accoglienza dell'area attraverso la reciproca valorizzazione dell'attrattore Via Verde dei Trabocchi e dell'offerta turistica dellarea collinare e montana retrostante, che arriva fino al versante orientale del Parco Nazionale della Majella. Dalla combinazione dell'offerta delle due fasce di territorio, dovranno consolidarsi e nascere prodotti turistici innovativi, da organizzare e promuovere per attrarre nuovi flussi di visita. La sfida è quella di ampliare e potenziare l'attuale sistema d'accoglienza, ossia l'insieme dei servizi connessi all'interno della rete locale di offerta, stimolare la creazione di prodotti turistici innovativi e far crescere le nuove professionalità emergenti, oltre che migliorare la competitività delle imprese, attraverso il potenziamento della presenza online con un portale unico "Visit Costa dei Trabocchi" che legherà alla costa la Majella e che sarà presentato a fine agosto. (segue) (Com)