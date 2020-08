Abruzzo: siglato contratto di rete per turismo tra due Dmc del chietino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato presentato anche il logo "Abruzzo Bike Friendly", elemento chiave della strategia regionale sul Turismo Attivo Sostenibile, con un video collegamento col suo creatore, il grafico Paolo Arnaboldi. Il Marchio è stato selezionato con un Concorso di idee indetto dalla Regione Abruzzo. Il logo identifica le rete di strutture ricettive e servizi a supporto dei cicloturisti che si sta costruendo in attuazione del disciplinare approvato dalla Giunta regionale lo scorso febbraio, al quale hanno contribuito gli operatori del settore. Documento già presentato alla BIT di Milano. Attraverso "Abruzzo Bike friendly" si intende ricondurre ad unità le molteplici e lodevoli iniziative in atto a sostegno del cicloturismo per assicurare una immagine coordinata dell'offerta cicloturistica in Abruzzo. La partecipazione alla rete Abruzzo Bike friendly è aperta e può avvenire in qualsiasi momento con le modalità indicate nel sito della Regione Abruzzo. Ad oggi sono 80 gli aderenti tra strutture e servizi. Da segnalare anche la realizzazione di un'app regionale che consentirà di visualizzare percorsi, strutture ricettive e servizi che possono essere utili al cicloturista, punti di interesse (culturali, naturalistici…), eventi e iniziative programmate. (Com)