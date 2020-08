Mediterraneo orientale: Tsipras (Syriza), Forze armate greche sapranno fermare nave turca Oruc Reis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito Syriza, l'ex premier Alexis Tsipras, ha invitato il governo greco ha impedire che la nave turca per le ricerche sismiche, Oruc Reis, possa effettuare le esplorazioni energetiche a largo dell'isola di Castelrosso (Kastellorizo). E' quanto emerso dall'incontro di oggi tra Tsipras e il primo ministro Kyriakos Mitsotakis, che sta incontrando i leader dei partiti parlamentari per aggiornarli sulle tensioni tra Greca e Turchia nel Mediterraneo orientale. Tsipras ha inoltre invitato il governo a chiedere una riunione straordinaria del Consiglio Affari esteri dell'Ue per discutere della situazione nel Mediterraneo orientale. Secondo Tsipras, le Forze armate elleniche sanno come impedire alla nave turca di condurre le esplorazioni nelle aree che rientrano nella piattaforma continentale della Grecia in quanto vi sono stati "incidenti simili" nell'ottobre del 2018. "Abbiamo piena fiducia nelle loro capacità", ha dichiarato Tsipras scrivendo sul suo profilo Facebook. L'ex premier ha infine criticato Mitsotakis e gli esponenti del governo, chiedendo di "smettere di diffondere argomenti insostenibili" in riferimento elle affermazioni secondo cui per la Oruc Reis sarebbe impossibile condurre le attività esplorative a causa del rumore delle molte imbarcazioni che stanno navigando nell'area. "Quello che ci preoccupa non è la qualità delle attività esplorative turche, ma il fatto che la Oruc Reis viola i diritti sovrani della nostra madre patria", ha detto Tsipras. (segue) (Gra)