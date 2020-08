Mediterraneo orientale: Tsipras (Syriza), Forze armate greche sapranno fermare nave turca Oruc Reis (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha annunciato ieri che la nave per le esplorazioni energetiche Oruc Reis ha raggiunto il luogo di una nuova campagna esplorativa in un tratto di mare situato a largo dell’isola greca di Castelrosso (Kastellorizo). La Oruc Reis è scortata da due unità navali della Marina militare turca. A seguito dalla mossa di Ankara la Grecia ha inviato alcune unità della sua Marina militare per controllare la situazione. Nei giorni scorsi la Turchia ha emesso un avviso ai naviganti, Navtex, per annunciare che la nave per le esplorazioni energetiche Oruc Reis si trova nei pressi dell'isola di Castelrosso. L'avviso è valido dal 10 fino al 23 agosto. Al contempo la Turchia ha avviato ieri un'esercitazione navale nell'area a sud est delle isole di Castelrosso e Rodi, come annunciato lo scorso 6 agosto da Ankara. L'escalation delle tensioni tra Atene e Ankara giunge dopo la firma dell'accordo sulla demarcazione dei confini marittimi siglato la scorsa settimana tra Grecia ed Egitto che di fatto si contrappone al memorandum Turchia-Libia firmato lo scorso anno che delimitava i confini marittimi dei due Paesi senza tenere conto delle acque territoriali greche ed egiziane. (Gra)