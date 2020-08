Bielorussia: ministro Esteri lituano, Tikhanovskaya ha il visto per restare qui per un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esponente politica bielorussa Svetlana Tikhanovskaya, candidata alle presidenziali in Bielorussia, ha un visto che le consente di restare in Lituania per un anno. Lo ha detto il ministro degli Esteri lituano Linas Linkevicius all’emittente televisiva “Bbc”. "A quanto pare, ha subito qualche pressione ed è stata costretta a lasciare il paese. Ha il nostro visto nazionale quindi può rimanere in Lituania per un anno senza restrizioni", ha detto Linkevicius, aggiungendo che Tikhanovskaya ora è al sicuro e si è riunita ai suoi figli. All'inizio della giornata è stato proprio Linkevicius ad affermare che Tikhanovskaya si trova "al sicuro" in Lituania, una dichiarazione che ha così posto fine alle indiscrezioni sul destino dell’esponente dell’opposizione, di cui si erano perse le tracce da ieri pomeriggio. Nella tarda serata di ieri, diversi canali Telegram della Bielorussia hanno riferito che l’esponente politica dell'opposizione sarebbe stata trattenuta presso la sede della Cec, dove si è recata per presentare un reclamo ufficiale contro il risultato delle elezioni, vinte dal capo dello Stato uscente Aleksandr Lukashenko. Tuttavia, la Cec ha riferito che Tikhanovskaya aveva lasciato l'edificio dopo aver presentato il ricorso. Tikhanovskaya ha detto di non riconoscere i risultati delle elezioni presidenziali svoltesi domenica che assegnano la vittoria al capo dello Stato uscente, Aleksandr Lukashenko, con l’80 per cento dei voti. (Sts)