Imprese: da Unicredit 50 mila euro a Movimento Srl con garanzia del Fei

- Unicredit ha erogato un finanziamento sociale da 50 mila euro, garantito dal Fondo europeo per gli investimenti (Fei), a Movimento Srl, società benefit che commercializzerà in esclusiva per l’Italia Alinker, una “walking bike” per persone che hanno problemi di mobilità. Stando al relativo comunicato stampa, il prestito rientra nell’offerta di Impact Financing, che sostiene tutte le imprese profit e non che abbiano intenti sociali addizionali e misurabili in settori come sanità e assistenza sociale, educazione e formazione, recupero delle periferie e beni/aree restituite al territorio, alloggio sociale e tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale: qualsiasi comparto che favorisca l’inserimento lavorativo di categorie svantaggiate. L’offerta, prosegue la nota, propone un funding agevolato e la possibilità per l'impresa di beneficiare di una liberalità o di una parziale retrocessione degli interessi al raggiungimento di predeterminati obiettivi condivisi e accompagnamento a cura dei volontari di UniGens. Il finanziamento a impatto sociale ha durata biennale e ha lo scopo di sostenere la crescita dell'azienda. “Sono prima di tutto un utilizzatore di Alinker e personalmente mi ha cambiato la vita, e ho ritenuto importante poter dare la stessa possibilità ad altri: nella vita di tutti possono arrivare problemi più o meno grandi, personali, fisici o lavorativi, ma è fondamentale trovare la forza di cambiare tenendo buono quello che sei e che sai, ma cercando di fare qualcosa che ti permetta di ritrovare un significato e quanto ti è capitato”, ha commentato Carlo Pittis, amministratore delegato di Movimento Srl, "Siamo molto fieri del supporto fornito alla crescita di Movimento Srl, una società benefit che attraverso Alinker aiuterà le persone che loro malgrado presentano problemi di mobilità, a vivere e a muoversi meglio: la sfida colta è pienamente coerente con gli obiettivi perseguiti da Unicredit tramite l’offerta di Impact Financing, con la quale vogliamo contribuire allo sviluppo di una società più equa ed inclusiva”, ha aggiunto Marco Bortoletti, regional manager di Unicredit per la Lombardia (Com)