Libano: Unhcr, decine di rifugiati tra le vittime dell'esplosione a Beirut

- L'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) si rattrista nel riferire che il bilancio degli oltre 200 morti e dispersi nell'esplosione mortale e distruttiva che ha scosso Beirut il 4 agosto comprende almeno 34 rifugiati segnalati finora. Lo riferisce un comunicato stampa. "I nostri team sul campo stanno ancora verificando le segnalazioni, e temiamo che il numero di morti tra i rifugiati di Beirut, circa 200.000, possa aumentare ulteriormente. Sette rifugiati sono ancora dispersi, mentre altri 124 sono rimasti feriti nell'esplosione, di cui 20 gravemente", si legge nel comunicato. "Continuiamo a lavorare con le squadre di soccorso e altri partner umanitari per identificare le vittime e stiamo fornendo sostegno alle famiglie che hanno perso i loro cari. Questa assistenza include consulenza, denaro d'emergenza e aiuto per la sepoltura. L'esplosione ha colpito tutti, indipendentemente dalla nazionalità o dallo status. La nostra risposta umanitaria immediata alla tragica esplosione riguarda l'intera comunità, compresi i libanesi, i rifugiati e i lavoratori migranti. Si concentra sulle persone più vulnerabili della comunità e su due aree principali: alloggio e protezione", prosegue il comunicato. (segue) (Com)