Libano: Unhcr, decine di rifugiati tra le vittime dell'esplosione a Beirut (2)

- Come parte dell'appello umanitario inter-agenzie, l'Unhcr sta mobilitando 12 milioni di dollari per la sua risposta di emergenza alle famiglie più colpite e vulnerabili di Beirut. Questo pacchetto comprende 9,6 milioni di dollari per gli interventi riguardo gli alloggi e 2,44 milioni di dollari per le attività di protezione per i prossimi tre mesi. Insieme ad altri partner umanitari, stiamo lavorando a stretto contatto con la popolazione di Beirut e i dipartimenti competenti per valutare i danni e individuare i modi migliori e più significativi per aiutare. Le scorte di aiuti dell'Unhcr nel Paese non sono state colpite e comprendono kit di alloggi d'emergenza, coperte, teli di plastica, materassi, tensotrutture e molti altri articoli essenziali che sono stati messi a disposizione della Croce rossa libanese e di altri partner sul campo. Una prima valutazione porta a porta è in corso nei quartieri più colpiti e le distribuzioni individuali di aiuti alle persone identificate sono iniziate già domenica 9 agosto. Secondo le prime stime, è probabile che fino a 10.000 famiglie vulnerabili siano state gravemente colpite dall'esplosione e abbiano bisogno di un sostegno urgente. (segue) (Com)