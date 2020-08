Libano: Unhcr, decine di rifugiati tra le vittime dell'esplosione a Beirut (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nostra priorità è di identificare e fornire aiuti a coloro che hanno bisogno di protezione urgente dalle intemperie, in modo da rendere sicuri gli ingressi e le finestre, fornire un certo livello di protezione dalle intemperie e ripristinare la privacy e la dignità delle persone. L'assistenza sarà rivolta anche alle persone sfollate al di fuori dell'area di Beirut. Il denaro contante multiuso rimane l'opzione più efficace per fornire aiuti immediati e per sostenere le esigenze di riparazione e ricostruzione rapida, oltre che per procurarsi il cibo e coprire le necessità di base e i costi sanitari. A medio termine, seguiranno piccoli interventi di riparazione, riabilitazione e miglioramento delle "zone comuni". Nel frattempo, i nostri sforzi di protezione si basano sul nostro lavoro esistente con le comunità, e comprendono rinvii a servizi specialistici, primo soccorso psicologico, comunicazione con le comunità e sostegno alle iniziative di solidarietà. Le persone sono state davvero in prima linea nella risposta all'emergenza e noi sosterremo direttamente i loro sforzi. Amplieremo ulteriormente il nostro lavoro con la società civile per identificare nuove strutture e iniziative comunitarie, per migliorare la comunicazione, aiutare l'identificazione delle famiglie o degli individui vulnerabili, e consentire i rinvii a servizi specialistici che forniscano un'adeguatala risposta. La salute mentale, il supporto psicologico e il primo soccorso psicologico (Psp) sono aree critiche dei nostri interventi nell'attuale risposta all'emergenza, poiché molte persone hanno subito traumi e la perdita di persone care. I gruppi e volontari comunitari gestiti dall'Unhcr e i partner sono già formati nel Psp e saranno rafforzati per fornire supporto psicologico e fare rete. L'Unhcr sottolinea la necessità di un sostegno internazionale costante e tempestivo per le persone di Beirut e del Libano, che sono state per anni generose ospiti dei rifugiati, in un periodo di difficoltà economiche e di pandemia da Covid-19. (Com)