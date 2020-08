Ciad: governo Usa esprime auguri per 60mo anniversario di indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha espresso oggi al popolo del Ciad gli auguri in occasione del 60mo anniversario di indipendenza dalla Francia. In una nota, il segretario di Stato Mike Pompeo si è "congratulato a nome del governo degli Stati Uniti e del popolo statunitense" con il popolo del paese africano, affermando che Stati Uniti e Ciad "hanno collaborato a lungo insieme ai partner internazionali per rafforzare la sicurezza regionale, proteggere i rifugiati e promuovere legami economici più forti tra i nostri paesi". Pompeo ha inoltre augurato che le prossime elezioni legislative e presidenziali si svolgano "con successo" e "pace e prosperità" per il prossimo anno. (Nys)