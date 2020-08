Regno Unito: premier Johnson su dati disoccupazione, ci aspettano mesi difficili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quelli a venire saranno mesi difficili per il Regno Unito, come mostrato anche dai dati pubblicati questa mattina sulla perdita dei posti di lavoro. Lo ha dichiarato il primo ministro britannico Boris Johnson in un punto stampa. "Abbiamo sempre saputo che questo avrebbe potuto essere un momento molto difficile per le persone che avrebbero perso il lavoro", ha detto Johnson ai giornalisti quando gli è stato chiesto dei dati pubblicati questa mattina dall’Ufficio statistico statale. "Chiaramente ci saranno mesi difficili e una lunga strada da percorrere”, ha detto il premier britannico. I dati hanno mostrato che il numero di occupati nel Regno Unito ha subito il calo più marcato dal 2009 e crescono i segnali che il coronavirus avrà un tributo più pesante sul mercato del lavoro mentre il governo porterà a termine il suo programma di protezione del lavoro. (Rel)