- Incendio sterpaglie su via Aurelia al chilometro 12,500. Sul posto sono intervenute sei pattuglie del Gruppo Aurelio per messa in sicurezza dell'area e gli agenti, causa fumo intenso, hanno dovuto procedere alla chiusura del tratto interessato in ambo sensi di marcia. Gli agenti impegnati nelle deviazioni traffico. (Rer)