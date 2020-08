Iran: compagnia Impasco annuncia progetto per sviluppare 1.020 miniere entro marzo 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Compagnia iraniana per la produzione e la fornitura di minerali (Impasco) progetta di rilanciare e sviluppare 1.020 miniere e di costruire 25 impianti di lavorazione di minerali entro la fine dell’anno iraniano corrente (20 marzo 2021). Lo ha annunciato ieri il direttore dell’Impasco, Vajihollah Jafari, secondo il quotidiano iraniano “Teheran Times”. A detta di Jafari la Compagnia ha sviluppato un sito internet per progetti connessi al rilancio di miniere di piccole dimensioni firmato 32 protocolli di intesa per sviluppare vari ambiti del settore minerario. Di questi 32, 16 sono accordi per investimenti, otto sono accordi per ricerca e addestramento, sei sono protocolli di finanziamento e due sono accordi per lo sviluppo di start-up. Fra le altre iniziative che Impasco prenderà entro la fine dell’anno Jafari ha citato l’organizzazione di due conferenze nazionali e la partecipazione a festival ed esposizioni specializzate. La Compagnia mineraria ha inoltre ideato e distribuito un questionario fra i proprietari di piccole miniere inattive per individuare i loro problemi specifici, oltre che i motivi dell’inattività. Secondo il direttore dell’Organizzazione per lo sviluppo e il rinnovamento delle miniere e delle industrie minerarie iraniane (Imidro), a cui Impasco è affiliata, il piano per il rilancio delle miniere inattive è uno dei più significativi per l’”economia di resistenza” iraniana, e l’organizzazione è fortemente determinata a portarlo a compimento.(Res)