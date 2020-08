Bielorussia: ministri Esteri di Polonia, Lettonia, Estonia e Finlandia riuniti a Riga chiedono sanzioni Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi a Riga la conferenza tra i ministri degli Esteri di Polonia, Lettonia, Estonia e Finlandia, rispettivamente Jacek Czaputowicz Edgars Rinkevics, Urmas Reinsalu e Pekka Olavi Haavisto, in occasione del 100mo anniversario del trattato di pace stipulato tra Lettonia e Unione Sovietica. Il tema dominante dell'incontro è stato il risultato delle elezioni presidenziali in Bielorussia, che ha decretato il contestato sesto mandato per il presidente in carica dal 1994 Aleksandr Lukashenko. Czaputowicz ha definito le relazioni con la Bielorussia "la sfida più importante per l'Europa" ed ha chiesto alle autorità di Minsk la cessazione di ogni attacco contro i manifestanti. "Molti giovani bielorussi desiderano studiare in Polonia", ha affermato Czaputowicz, aggiungendo: "Non ci aspettiamo un numero spropositato di migranti, ma se ciò accadrà valuteremo le possibilità". I quattro ministri non hanno escluso l'introduzione di sanzioni europee contro la Bielorussia.(Vap)