Bielorussia: opposizione, Tikhanovskaya "costretta" a lanciare appello a non partecipare alle proteste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella tarda serata di ieri, diversi canali Telegram della Bielorussia hanno riferito che l’esponente politica dell'opposizione sarebbe stata trattenuta presso la sede della Cec, dove si è recata per presentare un reclamo ufficiale contro il risultato delle elezioni, vinte dal capo dello Stato uscente Aleksandr Lukashenko. Tuttavia, la Cec ha riferito che Tikhanovskaya aveva lasciato l'edificio dopo aver presentato il ricorso. Tikhanovskaya ha detto di non riconoscere i risultati delle elezioni presidenziali svoltesi domenica che assegnano la vittoria al capo dello Stato uscente, Aleksandr Lukashenko, con l’80 per cento dei voti. (Rum)