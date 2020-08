Sudan: oltre 2.500 rifugiati in fuga da violenze cercano riparo in Ciad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla fine dello scorso mese di luglio, almeno 2.500 rifugiati sudanesi sono fuggiti nel vicino Ciad, mentre i disordini di matrice etnica hanno colpito circa 20mila persone all'interno del Darfur occidentale, in Sudan, la maggior parte delle quali sono donne e bambini. Lo scrive in una nota l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), sottolineando che i recenti episodi di violenza nel Darfur occidentale hanno costretto migliaia di persone ad abbandonare le loro case. Il 25 luglio gli attacchi, imputati a gruppi di nomadi armati, hanno ucciso 61 persone nella località Masalit e ne hanno ferite almeno 88 nella città di Masteri, nel Darfur occidentale, dove le case degli abitanti sono state inoltre date alle fiamme. Secondo Unhcr, oltre l'80 per cento delle persone che sono arrivate nella città di frontiera ciadiana di Adré sono donne, bambini e anziani che sono fuggiti a causa degli scontri, mentre molti dei rifugiati coinvolti erano tornati a casa nel Darfur dal Ciad orientale all'inizio di quest'anno. Ad oggi il Ciad ospita 476mila rifugiati e richiedenti asilo, di cui circa 365mila provenienti dal Sudan. (segue) (Res)