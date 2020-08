Sudan: oltre 2.500 rifugiati in fuga da violenze cercano riparo in Ciad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unhcr, in collaborazione con il governo del Ciad e i suoi partner nazionali, sta trasferendo i rifugiati dalle aree di confine al campo rifugiati di Kouchaguine-Moura, che ospitava già oltre 6mila sudanesi arrivati nel febbraio 2020. Tuttavia, i trasferimenti tramite convoglio stanno procedendo a rilento, a causa delle cattive condizioni delle strade e delle forti piogge. I primi due convogli con 443 rifugiati sono arrivati la scorsa settimana. Nel campo rifugiati di Kouchaguine-Moura, ai rifugiati, che si stanno unendo a quelli arrivati in precedenza, vengono forniti riparo, acqua, cibo e generi di prima necessità. Il campo fornisce anche servizi relativi all'igiene e alla salute, compresi unità di isolamento, come parte della risposta al Covid-19. (segue) (Res)