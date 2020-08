Mediterraneo orientale: Cavusoglu, Turchia rilascerà nuove licenze per esplorazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia rilascerà nuove licenze di esplorazione sismica e di perforazione per la ricerca di idrocarburi in nuove aree del Mediterraneo orientale entro la fine di agosto e continuerà le sue operazioni nella regione. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Mevlut Cavusoglu, parlando oggi ad Ankara nella conferenza stampa congiunta con l’omologo azerbaigiano Ceyhun Bayramo. Secondo il ministro degli Esteri turco, le nuove licenze riguarderanno operazioni vicino ai confini occidentali della piattaforma continentale turca. “Proseguiremo ogni sorta di operazione sismica e di perforazione nell’area”, ha dichiarato il responsabile della diplomazia turca. Ieri la Turchia ha annunciato che la nave per le esplorazioni energetiche Oruc Reis ha raggiunto il luogo di una nuova campagna esplorativa in un tratto di mare situato a largo dell’isola greca di Castelrosso (Kastellorizo). La Oruc Reis è scortata da due unità navali della Marina militare turca. (segue) (Tua)