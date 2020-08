Roma: Carlo Fratta Pasini nuovo Presidente Fondazione Policlinico Universitario Gemelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei giorni scorsi - si legge in una nota del policlinico Gemelli di Roma- il Rettore Anelli in un messaggio indirizzato a docenti e ricercatori della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica e al personale tecnico, amministrativo e sanitario del Policlinico Agostino Gemelli ha ringraziato il Presidente Giovanni Raimondi, giunto alla scadenza del mandato, rivolgendogli 'il vivo ringraziamento dell'Ateneo, e mio personale, per l'opera svolta fin dalla nascita della Fondazione, e anzi già nella fase della progettazione della Fondazione stessa, mettendo a disposizione con generosità le sue elevate competenze professionali e dando un decisivo contributo allo sforzo di risanamento economico e finanziario del Policlinico'". Gli succede l'avvocato Fratta Pasini, attualmente componente del consiglio di amministrazione della Fondazione e dell'Università Cattolica e già membro del Comitato di Indirizzo dell'Istituto Toniolo. "A lui – ha concluso nel suo messaggio il Rettore Anelli -, che raccoglie l'eredità di un'azione gestionale intensa ed efficace e che dovrà confrontarsi con le sfide poste dall'attuale contesto economico e sociale, un caloroso augurio di buon lavoro". (Com)