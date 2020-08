Venezuela-Bielorussia: Maduro saluta "indiscutibile" vittoria di Lukasehnko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha salutato la "indiscutibile" vittoria riportata da Aleksandr Lukashenko alle presidenziali della Bielorussia, contestate da opposizioni e da ampi settori della comunità internazionale. In una nota della presidenza, Maduro "saluta il presidente eletto, Aleksandr Lukashenko, per la non obiettabile vittoria raggiunta al primo turno delle elezioni presidenziali", tenute domenica. "Si tratta di un trionfo chiaro che esprime la lealtà del popolo bielorusso nei confronti della sovranità nazionale", prosegue Maduro invitando ad "approfondire ancora di più le eccellenti relazioni" con Minsk e "rafforzare la cooperazione strategica bilaterale". Venezuela e Bielorussia hanno aperto le relazioni con l'arrivo a Caracas dell'ex presidente Hugo Chavez. (segue) (Brb)