Venezuela-Bielorussia: Maduro saluta "indiscutibile" vittoria di Lukasehnko (2)

- Il primo turno delle elezioni in Bielorussia si è tenuto domenica 9 agosto. Stando ai dati aggiornati pubblicati sul sito web della Commissione elettorale centrale (Cec), il capo dello Stato in carica Lukashenko ha ricevuto l'80,08 per cento dei voti mentre il 10,09 per cento (587.411) ha votato a favore di Svetlana Tikhanovskaya. L'esito del voto è stato da subito contestato dai sostenitori di Tikhanovskaya, pronti a denunciare possibili brogli con manifestazioni tutt'ora in corso, soprattutto nel centro della capitale Minsk. La polizia, con il supporto degli agenti di sicurezza del ministero dell'Interno bielorusso, è riuscita ad allontanare dalla piazza antistante la fermata della metropolitana Pushkinskaya diverse centinaia di sostenitori dell'opposizione, stando a quanto riferito dall’edizione bielorussa dell’agenzia di stampa “Sputnik”. I manifestanti, che hanno lanciato una fitta sassaiola di molotov contro la polizia, si sono ritirati verso la stazione della metropolitana Sportivnaya, sempre più lontano dal centro della città che era stato sgomberato intorno alle 23 ora locale (le 22 in Italia) di ieri sera. Anche nei pressi della fermata Sportivnaya i manifestanti hanno cercato di erigere delle barricate utilizzando bidoni della spazzatura e cartelli pubblicitari nel tentativo di prendere possesso della piazza. La polizia, tuttavia, usando proiettili di gomma, granate assordanti e gas lacrimogeni, è riuscita a impedirlo. (segue) (Brb)