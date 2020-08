Venezuela-Bielorussia: Maduro saluta "indiscutibile" vittoria di Lukasehnko (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia peggiore è giunta dal ministero dell’Interno che ha confermato la morte di un manifestante durante gli scontri con la polizia di ieri sera. Secondo quanto riferito su Telegram dalla portavoce del dicastero, Olga Chemodanova, lunedì sera “verso le 23 (le 22 in Italia), durante i disordini a Minsk su viale Pritytsky, la folla stava costruendo barricate per bloccare il traffico. Nel corso degli scontri con la polizia in tenuta antisommossa arrivata per sgomberare la piazza, uno dei manifestanti ha cercato di lanciare un ordigno esplosivo non identificato in direzione delle forze dell'ordine. L’ordigno è esploso nelle sue mani e l'uomo è rimasto ucciso". La portavoce ha spiegato che sono in corso delle indagini per chiarire le cause effettive della morte del manifestante, di cui al momento non si conoscono le generalità. (segue) (Brb)