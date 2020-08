Venezuela-Bielorussia: Maduro saluta "indiscutibile" vittoria di Lukasehnko (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto emerge dell’incertezza su Svetlana Tikhanovskaya, candidata alle presidenziali considerata la principale rivale di Lukashenko e fra le principali figure dell’opposizione in questa fase di proteste contro il leader bielorusso. Tikhanovskaya ha depositato ieri pomeriggio presso la sede della Commissione elettorale centrale (Cec) un reclamo ufficiale contro il risultato delle consultazioni svoltesi domenica. Tuttavia, da quel momento se ne sarebbero perse le tracce e, su diversi canali Telegram, si è diffusa la notizia che potesse essere in stato d’arresto nell’edificio della Cec. Una fonte ufficiale della Commissione, tuttavia, ha smentito all’agenzia di stampa russa “Ria Novosti” questa versione dei fatti, affermando che Tikhanovskaya ha lasciato l’edificio intorno alle 19 ora locale (le 18 in Italia). Il ministero degli Esteri lituano, Linas Linkevicius, ieri sera in un tweet ha detto di aver provato a contattare per diverse ore Tikhanovskaya ma di non essere riuscito nell'intento. Dichiarazioni di questo tipo sono state rilasciate dai membri del suo staff elettorale. (Brb)