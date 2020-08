Mediterraneo orientale: tensioni Grecia-Turchia, Atene chiederà Consiglio Esteri Ue straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias chiederà un Consiglio Affari esteri straordinario dell'Unione europea alla luce delle nuove tensioni nel Mediterraneo orientale. La decisione è stata presa dopo un incontro avuto oggi da Dendias con il premier Kyriakos Mitsotakis. Lo stesso capo del governo ellenico oggi ha avuto anche un confronto telefonico con la presidente Katerina Sakellaropoulou. Secondo quanto riportato da fonti citate dall'agenzia di stampa "Ana-Mpa", la situazione relativa alla nave turca Oruc Reis, entrata ieri in un'area che rientra nella piattaforma continentale greca, "rimane la stessa". La Turchia ha intanto annunciato oggi, tramite il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu, che rilascerà nuove licenze di esplorazione sismica e di perforazione per la ricerca di idrocarburi in nuove aree del Mediterraneo orientale entro la fine di agosto e che continuerà le sue operazioni nella regione. Secondo il ministro degli Esteri turco, le nuove licenze riguarderanno operazioni vicino ai confini occidentali della piattaforma continentale turca. “Proseguiremo ogni sorta di operazione sismica e di perforazione nell’area”, ha dichiarato il responsabile della diplomazia turca. (segue) (Gra)