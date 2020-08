Brasile: coronavirus, 101.752 morti e 3.057.470 contagi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte dei decessi, 25.151, sono stati registrati nello stato di San Paolo dove il numero di casi è salito a 628.415. Numeri che secondo i calcoli dell'Università statunitense Johns Hopkins fanno di questo stato la seconda regione al mondo per numero contagi da coronavirus. Nonostante questo il sindaco della capitale San Paolo, Bruno Covas, ha disposto a partire da lunedì 6 luglio la riapertura di bar, ristoranti e saloni di bellezza dopo 104 giorni di chiusura. D'accordo con le disposizioni del governo dello stato, le strutture dovranno rispettare particolari misure igieniche e garantire il distanziamento sociale. Anche il campionato di calcio dello Stato, Paulistao, è ripreso il 22 luglio, ma senza pubblico sugli spalti. Dall'inizio di agosto anche le ultime strutture sportive pubbliche e piste ciclabili sono state riaperte alla fruizione. Il governo dello stato, tuttavia, ha rinviato al 7 ottobre la riapertura delle scuole pubbliche e private nello Stato "per garantire un margine di sicurezza ancora maggiore per bambini, adolescenti, insegnanti, dirigenti e professionisti del sistema educativo pubblico e privato e, ovviamente, per i membri della loro famiglia", ha dichiarava il governatore Joao Doria. (segue) (Brb)