Brasile: coronavirus, 101.752 morti e 3.057.470 contagi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Brasile continua ad avere tra i 50 ei 60 mila nuovi casi al giorno. Le unità di terapia intensiva stanno ancora riuscendo ad affrontare la situazione", tuttavia "il tasso di occupazione delle terapie intensive in molte aree del paese supera l'80 per cento, in alcune aree supera il 90 per cento". Secondo il direttore delle operazioni di emergenza, il tasso di trasmissione della malattia (noto anche come R0) nel Paese varia da 1,1 a 1,5. Ciò significa che una persona infetta contamina, in media, più di un'altra. Affinché la diffusione della malattia sia sotto controllo, l'R0 deve essere inferiore a 1 (cioè è necessario che una persona infetta non possa contaminare nessun'altra persona). (Brb)