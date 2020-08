Donbass: ministro Esteri tedesco Maas, servono indagini dedicate su violazioni cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania chiede la creazione di organismi incaricati di indagare sui casi di violazione del cessate il fuoco nel Donbass, l’area orientale dell'Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas durante la conferenza stampa congiunta con l’omologo russo Sergej Lavrov. "Il cessate il fuoco dopo molte discussioni sull'attuazione delle decisioni prese nell’ultimo vertice di Parigi del Formato Normandia (Francia, Germania, Russia e Ucraina) del dicembre dello scorso anno è un segnale importante, ma tuttavia altri dovrebbero seguirne, per quanto riguarda il disimpegno delle forze armate e degli armamenti, dello sminamento, e altre questioni umanitarie", ha detto Maas. "Per quanto riguarda le violazioni del regime di cessate il fuoco, dobbiamo creare degli organismi per indagare su queste violazioni, perché entrambe le parti affermano sempre che è stata l'altra parte a commettere le violazioni. In questo caso la situazione diventerebbe molto più oggettiva se fossimo in grado di verificare oggettivamente chi sta realmente violando il cessate il fuoco", ha detto il capo della diplomazia tedesca. (Rum)