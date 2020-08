Sardegna: da Regione 15 milioni per sostenere ripresa settore turistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindici milioni di euro. Sono i fondi che la Giunta Regionale della Sardegna ha stanziato per sostenere la riprese delle imprese del settore turistico. L'esecutivo regionale, su proposta dell'assessore al Lavoro, Alessandra Zedda, ha approvato la rimodulazione delle risorse che consentono alle aziende di partecipare al bando per ottenere un finanziamento da 15 mila a 50 mila euro a tasso zero. "Lo strumento finanziario messo in campo dalla Regione – ha spiegato il governatore Christian Solinas – ha avuto un notevole successo di partecipazione da parte delle imprese. Per questo è emersa la necessità di riprogrammare ulteriori risorse disponibili, finalizzate a favorire l'accesso al credito per le micro e piccole imprese della filiera turistica della Sardegna". (segue) (Mig)