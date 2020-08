Sardegna: da Regione 15 milioni per sostenere ripresa settore turistico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanziamenti, nella forma del prestito chirografario, dovranno essere determinati in proporzione ai costi dell'impresa per gli addetti, in misura compresa tra 15 mila euro e 50 mila euro, e potranno essere rimborsati in un periodo non superiore ai 6 anni dalla data di erogazione comprensivi di due annualità di preammortamento. "Il sistema imprenditoriale della filiera turistica è uno dei settori di traino dell'economia regionale e costituisce una grande potenzialità per lo sviluppo economico della nostra Isola – ha detto l'assessore Zedda - la maggiore flessibilità nella gestione dei fondi comunitari decisa a livello europeo, in seguito all'emergenza sanitaria, e la riprogrammazione delle risorse messe a disposizione dalla Regione permettono a un maggior numero di imprese che offrono servizi turistici di partecipare al bando per rilanciare e sostenere la propria attività". (segue) (Mig)