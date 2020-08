Torino: scontro tra due auto in corso Potenza, due feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno scontro violentissimo tra due auto, al punto che uno dei conducenti è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. E' successo questa mattina a Torino, intorno alle 7, in corso Potenza angolo via Pianezza. Una 500 del car sharing Enjoy e una Lancia Ypsilon si sono scontrate probabilmente per il mancato rispetto di un semaforo. L'impatto è stato fortissimo al punto che uno dei due conducenti, un 27enne, è stato catapultato fuori dal veicolo facendo un volo di diversi metri prima di atterrare sull'asfalto. L'altro invece è rimasto incastrato nell'auto e sono dovuti intervenire i soccorsi per liberarlo. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, uno al Giovanni Bosco l'altro al Maria Vittoria, e non sarebbero in pericolo di vita. Sono in corso le indagini della squadra infortunistica della Municipale per capire le dinamiche dell'incidente. (Rpi)