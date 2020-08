Roma: Bioparco, ampliata area fenicotteri. Promozioni estive dal 14 al 18 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ampliata l'area dedicata ai fenicotteri nel Bioparco di Roma. L'area si trova sulle sponde del laghetto del Bioparco e dove ogni anno questi splendidi uccelli nidificano. "La nutrita colonia di fenicotteri - si legge in una nota del Bioparco - ha ora a disposizione un'area più estesa, con due nuovi punti di osservazione per i visitatori. Altro sito gettonatissimo in questo periodo è l'area dei leoni asiatici, dove Naisha e Aasha, le due piccole leonesse nate al Bioparco, giocano sotto lo sguardo vigile della mamma Sajani e del padre Ravi. I leoni asiatici stanno scomparendo, ne sopravvivono in natura circa 500 esemplari presenti unicamente nella piccola riserva del Gir e nelle aree limitrofe, nell'India nord-occidentale. Il Bioparco dà la possibilità di adottare un leone asiatico per contribuire alla loro salvaguardia. Le indicazioni su come donare sono sul sito del Bioparco". Inoltre continuano le promozioni estive. "Per cinque giorni, da venerdì 14 a martedì 18 agosto 2020 - si legge nella nota- , grazie ad un'agevolazione speciale, ingresso per tutti a 10 euro (invece di 16 euro adulti e 13 euro bambini). L'acquisto dei biglietti avviene solo on line, senza spese di commissione. Nuove modalità di visita, norme da rispettare e orari su www.bioparco.it". (Com)