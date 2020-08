Difesa: Maas, estensione Nuovo Start potrebbe coinvolgere Cina in dibattito su controllo armamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’estensione del trattato russo-statunitense Nuovo Start per la riduzione delle armi strategiche potrebbe aiutare a coinvolgere la Cina nei colloqui sul controllo degli armamenti. Lo ha detto il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas durante la conferenza stampa con l’omologo russo, Sergej Lavrov, oggi a Mosca. "Per quanto riguarda il controllo degli armamenti, il tempo è essenziale. Russia e Stati Uniti sono i leader i questo campo e hanno una responsabilità speciale per quanto riguarda il Trattato di non proliferazione e il suo rafforzamento", ha detto il ministro tedesco. "Deve essere fatto tutto il possibile per estendere il Nuovo Start. Questo ci darà il tempo di coinvolgere la Cina nel controllo degli armamenti perché è necessario e molto importante in questo contesto, in modo che eventuali tendenze sbagliate non diventino più marcate", ha detto Maas. (Rum)