Energia: Lavrov, pressione degli Usa sul Nord Stream 2 è senza precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella degli Stati Uniti nei confronti del progetto del gasdotto Nord Stream 2 è una pressione senza precedenti. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov durante una conferenza stampa congiunta con l’omologo tedesco Heiko Maas a Mosca. “Abbiamo parlato del completamento del progetto del gasdotto Nord Stream 2. Ovviamente abbiamo tenuto conto della pressione senza precedenti degli Stati Uniti”, ha detto Lavro, secondo cui il progetto servirebbe “a rafforzare la sicurezza energetica dell'Europa sulla base di quelle valutazioni che l'Europa stessa, i paesi europei stessi hanno fatto, e non sulla base di valutazioni che vengono fatte dall'altra parte dell'oceano", ha detto Lavrov, in merito alle potenziali nuove sanzioni che gli Stati Uniti potrebbero emettere nei confronti del progetto energetico. "Consideriamo illegali le sanzioni extraterritoriali, così come, in linea di principio, quelle unilaterali, alle quali, purtroppo, si fa ricorso non solo dagli Stati Uniti, ma anche dall'Unione europea", ha detto il ministro russo, secondo cui tuttavia gli Usa non "hanno alcuna linea rossa".(Rum)