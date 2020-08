Myanmar: capo missione d'inchiesta Onu, Facebook ha nascosto prove su “seri crimini” contro i Rohingya (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli inquirenti Onu sono convinti che Facebook abbia avuto un ruolo nel diffondere messaggi di odio contro la comunità Rohingya, circostanza per la quale il social fondato da Mark Zuckerberg si è già pubblicamente scusato. L’azienda statunitense ha fatto sapere che sta continuando a lavorare per eliminare ogni messaggio di odio e di aver cancellato gli account di ufficiali delle forze armate del Myanmar, pur conservandone i dati. L’Iimm è stata istituita nel 2018 dal Consiglio Onu per i diritti umani con l’obiettivo di raccogliere prove in loco da utilizzare per futuri processi. “Sfortunatamente, finora il Meccanismo non ha ricevuto alcun materiale da Facebook, ma i nostri colloqui continuano e spero che alla fine otterremo prove importanti”, ha aggiunto Koumjian. (Res)