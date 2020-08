Turismo: Slovenia, utilizzati voucher turistici per circa 50 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio della stagione turistica al 9 agosto a Pirano sono stati utilizzati 63.899 buoni per un valore di 9,9 milioni di euro. Anche gli altri comuni costieri hanno registrato dei risultati positivi, con 18.042 voucher per un valore di 2,8 milioni di euro riscattati a Isola, 12.272 buoni del valore di 1,7 milioni di euro a Capodistria e 11.357 buoni del valore di 1,6 milioni di euro ad Ancarano. Per quanto riguarda i centri alpini, a Kranjska gora sono stati utilizzati 25.413 buoni turistici per un totale di 3,4 milioni di euro. A Bohinj, i beneficiari hanno incassato 21.497 voucher per un importo di 2,8 milioni di euro e a Bled 12.248 voucher per un valore totale di 1,7 milioni di euro. A Bovec sono stati consumati 12.607 buoni per un valore di 1,5 milioni di euro, mentre a Tolmin sono stati riscattati 6077 buoni per un valore di 656.700 euro. I risultati sono stati positivi anche per le destinazioni termali slovene, secondo i dati dell'Amministrazione pubblica. A Brezice i cittadini sloveni hanno riscattato 18.318 buoni del valore di 2,6 milioni di euro, a Moravske Toplice hanno utilizzato 18.131 buoni corrispondenti a 2,7 milioni di euro. (segue) (Seb)