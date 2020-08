Turismo: Slovenia, utilizzati voucher turistici per circa 50 milioni di euro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I turisti sloveni hanno rappresentato a luglio e nella prima parte di agosto una quota compresa fra il 70 e il 75 per cento dell'intero flusso turistico. Il settore ricettivo ha visto una flessione nel numero dei visitatori di circa un terzo rispetto alla stagione estiva del 2019. Pobegajlo ha osservato che la misura dell'introduzione di buoni turistici ha notevolmente aiutato gli operatori a mantenere un livello sufficiente di ricezione, anche se esistono differenze significative tra le destinazioni e di conseguenza tra le imprese che vi operano. "Ci sono inoltre alcuni segmenti del turismo, come agenzie di viaggio, catering, attività all'aperto, noleggio auto e simili, che non sono stati in grado di riscattare i voucher", ha detto il direttore dell'associazione nazionale. Pobegajlo ha infine detto che i dati mostrano "a sorpresa" una quota relativamente bassa di buoni riscattati, e che dunque potrebbe essere proposta un'estensione dell'utilizzo dei voucher fino alla prossima primavera. (Seb)