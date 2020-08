Russia-Slovacchia: Lavrov, espulsione nostri diplomatici non è stata decisa a Bratislava

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’espulsione di tre diplomatici russi disposta ieri dalle autorità della Slovacchia non è una decisione interna al paese. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, commentando l'espulsione dei diplomatici russi dalla Slovacchia annunciata ieri. "Penso che non si tratti di una questione interna alla Slovacchia. Improvvisamente oggi ho letto che il rappresentante ufficiale del dipartimento di Stato Usa, Morgan Ortagus, ha espresso una valutazione positiva della decisione delle autorità slovacche in merito all'espulsione dei diplomatici russi. A mio avviso, nessun altro rappresentante straniero ha commentato questa situazione in questo senso. Pertanto, si può trarre una conclusione su chi è coinvolto e su chi potrebbe essere interessato alla decisione che la Slovacchia ha preso in relazione ai tre diplomatici russi", ha detto Lavrov durante la conferenza stampa con l’omologo tedesco Heiko Maas a Mosca. Ieri il ministero degli Esteri russo ha annunciato che all’espulsione dei tre agenti diplomatici accusati di spionaggio seguiranno delle misure di reazione analoghe nei confronti della Slovacchia. (Rum)